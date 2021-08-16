新冠肺炎近2年來持續在全球延燒，至今多次變異，各國確診數始終無法歸零，甚至有許多地方疫情攀上高峰，就如歌手黃明志的家鄉馬來西亞，他日前拍片加PO文，透露大馬的醫療資源揭近崩潰，急尋救援及物資，消息被曾在台灣勞心勞力的「抗疫女神」賈永婕看到，隨即留言「我想要幫忙」，但與黃明志合作的救援任務，卻是曲折困難重重。
據《鏡週刊》報導，賈永婕留言後馬上身體力行，黃明志的經紀人透露，她表明意願後立刻與黃明志開了群組，黃明志負責整理大馬各醫院所需物資清單，並建立聯繫窗口，賈永婕則評估可幫得上忙的程度，開始募集資源，準備送愛到馬來西亞。
賈永婕透露，目前已經開始行動，但還在確認文件程序，台灣這邊的廠商已經備妥2000件防護衣及55台PAPR(動力式呼吸防護具)，都是現貨可立即捐，但要送到大馬，要確認法令、運費、報關、文件等跨國程序，賈永婕花了不少時間了解。
賈永婕為了給大馬送去援助，甚至自己寫英文信，跟大馬的醫院窗口洽談，她透露有找小女兒幫忙看，被女兒嗆聲：「我又不是你助理」，但嘴上說說，女兒還是幫著她完成英文信，可見母女感情還是很好，而除此之外，賈永婕也聯繫了慈濟，理由是萬一跨國物資救援在程序上出問題，就考慮直接捐款給慈濟的大馬分會，由他們直接拿錢在當地購買救援物資。
賈永婕表示，前兩個月她忙於為台灣各醫院送援助，又接著忙大女兒出國的事情，本來以為兩件大事完成後，自己能休息一下，但如今又攬了大馬援助的事情，但她無怨無悔，表示看了黃明志拍的影片，真切感受到大馬人民的無助，自己也問了幾個大馬的朋友，確認當地目前真的狀況危急，「所以我就是盡力幫忙」，而最新的進度是，由德瑞格股份有限公司捐贈的2000件防護衣以率先送抵大馬的醫院，算是成功的第一步，接著她跟黃明志會繼續努力，讓後援趕快送到。
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