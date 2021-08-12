9月開學在即，台南市教育局趕在開學前，將為全市每一名學生備妥個人專用隔板，提升午餐用餐的食安規格，預計補助653萬元，全市約13萬名國中小學生受益。

全台學生從5月19日停課至暑假，預計9月將重新回到校園，儘管防疫警戒降至二級，台南仍持續強化校園防疫，規畫補助採購用餐隔板，讓教室空間內無法維持社交距離或採梅花座的學校，可透過隔板來阻隔鄰座用餐者飛沫，預計暑假完成購置，開學後，每名學生將會有個人專用隔板，提升午餐食安規格。

台南市超前部署各項開學準備工作，280所國中小積極盤整校園防疫物資，統計至12日止，全市學校消耗性防疫物資包括漂白水1萬8836公升、酒精1萬456公升及口罩191萬片，還有額溫槍2968支，109所規模450人以上學校配發紅外線熱顯像儀，各項防疫物資準備到位。

台南市長黃偉哲表示，學校座位均採用「一個人、一組書桌」型式，但考量部分學生座位間距離有限，為降低用餐時可能產生的飛沫汙染，特別責成教育局規畫補助學校採購學生用餐隔板，提高防疫等級，讓每位學童享用美味午餐時，也能兼顧防疫。

他強調，台南已為學校備足至少1個月以上物資存量，請家長安心。校園食品安全及午餐品質管理也是另一項重點防疫工作，目前透過自主健康管理及入校體溫量測確保到校師生健康。

教育局長鄭新輝表示，此次透過添購學生用餐隔板，讓整體防疫更加升級，更確保食物從製備到餐桌的過程皆是安全的。此外，校園防疫物資雖至少有1個月以上的存量，開學後，固定每2周進行物資調查，如學校防疫物資存量低於基本使用量時，將督促學校盡速補足，維持防疫能量。