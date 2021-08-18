備受各界關注的午餐時間需使用的隔板，台中市府指出，市府補助4000萬元經費，以利台中市轄屬各級學校及幼兒園採購防疫物資，包含最貴的午餐隔板。（黃國峰攝）

開學在即，台中市長盧秀燕（左），18日前往僑泰高中視察防疫整備措施，觀看教室內的清潔消毒措施。（黃國峰攝）

開學在即，僑泰高中校長温順德表示，班上每日由2位值日生至學務處領取次氯酸水，負責消毒，經常觸碰的門把、窗戶、講台。（黃國峰攝）

全國高中職學生，將於9月1日開學，台中市長盧秀燕18日前往僑泰高中視察防疫整備措施，盧秀燕指出，台中市所轄屬各級學校包含幼兒園共計1120所，人數將近40萬人，市府補助近4000萬元經費，讓公私立學校採購午餐隔板、口罩、酒精、快篩試劑等必要物資，8月20日起更將清消校園環境，讓師生安心返校上課。

盧秀燕18日在教育局長楊振昇、僑泰高中校長溫順德等陪同下，視察僑泰高中開學防疫措施，從進入學校的紅外線量測體溫、消毒雙手開始，到教室清潔消毒程序、教室午餐隔板設置、到庫房防疫物資整備狀況、洗手設施及健康中心規劃情形等逐一檢視。

盧秀燕表示，午餐時間需使用的隔板相較於酒精、口罩等物資，價錢較昂貴，台中市近40萬學生每人一片隔板，經費非同小可，市府不分公私立學校共補助4000萬元經費，以利台中市轄屬各級學校及幼兒園採購午餐隔板、口罩、酒精、快篩試劑等物資，確保開學準備工作到位。

另針對教師疫苗施打進度，盧秀燕表示，第一階段教師造冊名單，市府已於7月底前接種完畢，施打率逾93％，剩餘因個人原因尚未施打的教師，也將於這周全數接種完成；而8、9月後新進教師，也已向中央爭取施打，衛福部昨日也已承諾將提供地方疫苗。

僑泰高中校長溫順德表示，離開學不到2個禮拜，防護衣、口罩、酒精、漂白水等防疫物資皆準備完畢，學生一進到學校會先經過紅外線監測儀量體溫，到了教室會再量測一次，班上每日由2位值日生至學務處領取次氯酸水，負責消毒，經常觸碰的門把、窗戶、講台，中午用餐時的防疫隔板也已準備好，若學生在上課期間出現發燒狀況，則先將發燒學生帶至健康中心確認狀況，如持續發燒則安置於隔離教室，並通知家長評估後續醫療處置。