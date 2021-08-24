史上最長的「暑假」將結束，開學在即，新北市立圖書館聯合3分館推出閱讀收心活動，五股守讓堂推出另類收心操，淡水分館帶親子繪製家鄉地圖，泰山分館則推出「開學收心大作戰」活動；27日起至3分館參加開學收心活動或借5本書，就可以獲得限量的祈福文具。

新北市立圖書館表示，疫情停課加上暑假，今年的暑假特別漫長，新學期即將在9月1日開學，為幫助學生收心準備返校，新北市立圖書館特別推出一系列開學收心活動，同時還準備了祈福好運文具，讓家長可以利用暑假結束前，陪孩子閱讀收心，準備即將到來的開學生活。

新北市立圖書館長王錦華表示，超過百歲的歷史建築「五股守讓堂」在開學前夕推出另類收心操「守讓堂小學堂」線上導覽，讓孩子認識書香宅第。像是，五股守讓堂正廳門額為清光緒舉人吳拱震的題字，建築中的剪黏、雕塑、壁飾中也可見象徵書冊的「書卷窗」、以及鯉魚、如意、柿子等代表「魚躍龍門」、「進士及第」吉祥寓意的裝飾，見證吳氏家族對教育的重視。

王錦華補充，由於疫情警戒仍未解除，小朋友可透過線上解說認識守讓堂的建築特色、有獎問答，就有機會獲得限量的祈福好運文具；泰山分館27日至9月30日則推出趣味的「開學收心大作戰」活動，包括「閱讀尋寶趣」與「開學防疫包」主題書展，邀大小朋友一起到圖書館尋寶闖關，閱讀收心，同時培養正確的防疫觀念，為新學期的開始做好準備。

淡水分館9月4日將教親子繪製家鄉的生活綠色地圖，透過有趣的地圖繪製，認識自己生長的地方，前10名完成地圖的民眾，還可以獲得價值500元的復刻臺北古地圖。詳細活動資訊及參加方式請至新北市立圖書館網站(http：／／www.library.ntpc.gov.tw）查詢。