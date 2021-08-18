9月1日開學在即，台南市政府教育局近日盤點各校防疫物資，不僅庫存量都達1個月以上，也宣布補助學校採購用餐隔板，全市13萬名學生每人1組，每天上學前、入校前、下午上課前3次量體溫，以強化校園防疫措施。

市長黃偉哲表示，為迎接學生9月1日返校上課，全市校園將由學校與環保機關，於8月31日之前共同完成室內外環境消毒，也確認280所國中小的防疫物資準備到位，未來將定期每2周調查校庫存情形，並督促學校隨時補充。針對大家關心的用餐問題，市府也已補助各校採購學生個人專用隔板，提升午餐食安規格。

另外，為將疫情阻絕於校外，開學後將請學校依相關指引，執行實聯制、量體溫、戴口罩、勤消毒、維持社交距離與環境通風等防疫措施。

教育局主任秘書楊智雄指出，因應教育部17日公布的「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，台南市已完成相關防疫部署，並制訂8大開學防疫指引，包含：「建立防疫組織」、「學校師生追蹤」、「整備防疫物資」、「校園環境管理」、「校園門禁管制」、「強化衛教宣導」、「餐飲防疫措施」及「緊急應變措施」。

教育局還說，開學後相關防疫措施的具體內容有：一、各校在開學前要建立防疫組織並召開會議，擬定相關應變計畫與措施；二、追蹤入校人員健康，同時進行實聯制、勤洗手、師生每日3次體溫量測（上學前、入校前、下午上課前）；三、定期檢視防疫物資的存量，109所規模450人以上的學校配發紅外線熱顯像儀，13萬名學生每人1組隔板；四、加強校園環境管理，維持活動場域通風，提高每日教室、器材與交通車的清消頻率；五、落實校園門禁管制，校園於非上課時間開放戶外操場，非必要人員不進出校園；六、強化師生衛教宣導，隨時掌握及宣導最新國內外疫情資訊；七、強化午餐食安管理措施，午餐製備高規格，指定專人配膳，維持用餐環境通風並搭配隔板或社交距離；八、隨時提高警覺，備妥傳染應變措施，校安通報、啟動停課不停學、積極配合疫調。

教育局還強調，實體開學後，家長及訪客原則上非必要不入校園；如有必要進入校園時，也必須遵守防疫規範，配合實聯制、戴口罩及量體溫等措施至指定空間洽公。各校師生除了喝水及用餐外，須全程戴口罩；如果音樂課無法戴口罩，由學校彈性調整授課內容。體育課也必須避免近距離接觸的活動及加強留意學生健康狀況，且每節課需要落實點名、採固定座位。

至於開學後的校園大型活動，如開學典禮等，原則採線上優先，如果規畫實體舉辦時，必須配合防疫指引及備妥防疫計畫；同時，為兼顧校園防疫與民眾運動需求，校園將維持非上課時間，依公告時段開放戶外操場。