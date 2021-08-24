紀錄片《1819》由青年紀錄片導演陳毅執導，5月初舉辦記者會，邀請到知名主持人黃子佼出席。(陳毅提供／李侑珊台北傳真)

紀錄片《1819》是國內少數以平等角度、長期蹲點高中校園拍攝的作品，導演陳毅劇組人員幾乎都是大學生，耗時3年拍攝製作、獨立籌資上百萬，作品於5月完成，並舉辦首映記者會，接下來即將在各大專校院公開播映。

紀錄片《1819》由青年紀錄片導演陳毅執導，從2018年開始拍攝，挑戰攝影機進入南崁高中校園。

陳毅表示，這支紀錄片記錄了高中生黃斌及其身旁同學的日常生活，諸如上課、考試、課後休閒、運動會、園遊會、畢業旅行、升大學等面相，累積素材量龐大，也時有令人驚喜的畫面出現。

有別於許多同類型作品，紀錄片《1819》雖扣緊教育議題，卻不為了批判教育體制。陳毅提到，每部紀錄片導演都努力在拍片過程中尋找核心及拍攝目的，而台灣教育一定有問題，但這部片的出現並非為了批判體制，而是希望讓台灣社會以平等姿態重新觀視青春生命，「我認為年輕人是需要被關心、被理解的」。

耗時3年拍攝製作，紀錄片《1819》製作預算早已超出一群大學生所能負擔，由陳毅帶領劇組人員，參與台積電青年築夢計畫獲得優勝，也獲得國巨洋傘等近30家企業贊助拍攝、製作。除企業認可、贊助外，由於後製經費龐大，劇組更在Flyingv發起後製募資計畫，兩個月募得新台幣52萬元，引起社會矚目。

陳毅指出，紀錄片後製資金的龐大，使劇組資金全數耗盡，為利後續推廣、巡迴計畫，急需民眾支持紀實書籍、邀約公播，來補足缺口。

陳毅強調，由於電影上映所費不貲，後續會先以各大專院校巡迴放映的形式來進行，希望能讓紀錄片被更多人看見，也讓年輕人得到適當的關心，歡迎各學校、企業單位邀約。