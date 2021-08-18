日前教育部指出9月1號實體開學未接種疫苗教職員需定期進行快篩，新屋高中校長陳大魁對此擔憂指出，教職員自行快篩有效性是否和專業人員快篩具有相同公信力恐需進一步討論，觀音高中校長林振清也表示，教職員居家快篩難以清楚界定快篩間隔時間。

因應教育部發布開學防疫指引指出未接種的教職員首次進入校園服務前應提供3日內抗原快篩或PCR 檢測陰性證明，之後每7日進行 1 次快篩，陳大魁對此擔憂表示，教職員自行快篩有效性是否和專業人員快篩具有相同公信力恐需進一步討論，如教職員自行快篩未能確實採檢，恐成防疫隱藏破口。

林振清也表示，教職員居家快篩難以清楚界定快篩間隔時間，雖目前校方規畫開學後教職員的快篩採檢統一於學校在校內護理師的協助下進行快篩，增加快篩有效性，減少偽陰性的狀況，但仍盼教育局能有統一規範，供校方做更具體的快篩規劃確保快篩有效性。

此外，陳大魁指出，因應教師甄試的延期，正式教師的進補也延後，師資人力會有較少的狀況，並表示對於師資人力較少的學校或偏鄉學校，如教職員快篩呈陽性需進一步進行PCR核酸檢定，等待檢測結果期間不能到校，恐出現「有學生無老師」的窘境，強調快篩政策的執行下師資少的學校的防疫更具挑戰。

關於未接種教職員如何提出快篩陰性證明，桃園市政府教育局回應，目前已接獲校方提出相關疑問，後續教育局將朝減少教職員困擾以及確保校方行政效率的方向，積極研擬具體快篩證明相關程序辦法供校方參考，協助學校如期順利開學。