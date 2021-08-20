「抗疫女神」賈永婕不僅為台灣醫療募資疲於奔命，得知大馬醫療系統崩潰，二話不說跨國伸出援手，捐贈防疫物資協助，沒想到54台價值150多萬的PAPR竟不得運去馬來西亞，若執意要做，台灣分公司可能因此丟掉執照，讓她無奈表示：「我完全理解也能接受」。

賈永婕表示昨（19日）得知一個錯愕消息，54台價值150多萬的PAPR無法運去馬來西亞，原因是原製造德國進出口管制局，規定PAPR不得跨國出口，即便是捐贈也不行，若執意要做的話，台灣分公司可能因此丟掉執照，廠商也道歉表示無法承擔起這樣的損失，希望她能夠理解，賈永婕表示可以理解之外，強調若讓廠商失去執照，自己也承擔不起。

賈永婕提起最初一群人忙著各項流程，台灣、馬來西亞雙方更是不斷跨海研究，即便遇到每個關卡都沒有人放棄，如今此難題卻是自己的底線，強調：「不能害到幫助我的隊友，真的要試別的方式去完成任務，就當是老天爺要繼續考驗我」，也向所有人喊話：「馬來西亞加油！加油！大家都不能放棄」。

對此，網友也紛紛提出建議及打氣：「最好方式是直接跟當地的醫療設備廠商購買」、「這種責任沒有人負擔得起，只能找德國廠商能否由馬來西亞的代理商直接處理」、「人命永遠比規定重要，非常時期不就該有非常的決策」。