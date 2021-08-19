YouTuber Joeman的「JOE是要對決」系列影片，日前請來網紅啾啾與紅豆（林可）展開「比基尼對決」，影片上線不到2天已經衝破百萬點閱率，未料網紅啾啾卻遭酸民質疑傲人上圍是「墊出來的」，讓她發文反擊：「不要再嘴了」。

啾啾向來以火辣身材聞名，沒想到影片推出後，竟被質疑全是墊出來的，她透過Instagram限動回應此事，表示拍攝時為了安全起見及節省時間，才從頭到尾都貼著nubra，沒想到卻被網友拿此事狂酸，她除了反嗆「怎麼沒人嘴我影片上安全褲超明顯？」隨後便曬出寫真集沒貼nubra的火辣照，只見一對傲人北半球和深邃事業線大方見客，讓人看得血脈賁張，接著怒嗆酸民：「不要再嘴了」。

啾啾上圍被質疑是墊出來的，讓她直接PO出火辣照反擊。（圖／chuchu0526 IG）

啾啾曬出火辣身材照後，強調自己天生條件不差，尤其還沒健身前，就是人人羨慕的身材，但為了追求更完美身材及線條，便開始健身長達2年時間，她更以自身經驗鼓勵所有女性「不要放棄自己的屁股，像我這麼瘦沒肉的人都能有蜜桃臀了，妳們一定也可以」，更強調接下來就要來量上圍，讓所有人稱羨不已。

YouTuber Joeman這支影片「比內衣還性感！18900元的奢華比基尼對決250元的平價比基尼」曝光後，引起網友熱烈迴響，紛紛留言：「看兩個比基尼妹子大笑的畫面好賞心悅目」、「這集的流量一定名列前茅，絕對要看到爆」、「兩位身材跟皮膚都超好耶，大飽眼福」。