《汪汪隊立大功電影版》將在下月中登場。（UIP提供）

動畫影集躍上大銀幕的《汪汪隊立大功電影版》風靡全球，該作《汪汪隊立大功》系列影集於2013年在Nickelodeon電視台首播，立即成為熱門節目，風靡全國各地的兒童，這股熱潮之後更席捲全球，目前共在160個國家播出。

名人粉絲包括加拿大總理賈斯汀杜魯道、賈斯汀、吉米法倫，以及加入本片配音的大明星，包括泰勒派瑞、吉米基墨、戴克斯薛普和金卡戴珊，以及他們的孩子。

其中，「豐臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）這次幫一隻新角色名媛貴賓犬「麗絲」配音，她說：「我有四個孩子，年紀都不同，所有汪汪隊的活動、表演或玩具他們都愛，所以能幫一個角色配音讓我很自豪。」

由基斯查普曼創作的《汪汪隊立大功》主要描述心智成熟的10歲少年萊德率領一隊狗狗助人的故事，他既是狗狗的拯救者、領導者，也是他們的老師；汪汪隊在他的領導下合作執行任務，保護純樸的小城冒險灣。

每隻狗狗都有一種特定的專業救難技能，如消防員、警員、飛行員和水上救援，各自的狗屋還能變身成為他們的冒險量身打造的座車。電影版故事敘述當汪汪隊的死對頭韓丁納當上鄰近的冒險市市長，並且開始大搞破壞的時候，萊德和大家最喜愛的：阿奇、毛毛、天天、路馬、灰灰、小礫等狗狗英雄就蓄勢待發，準備面對這個艱難的挑戰。《汪汪隊立大功電影版》將在9月17日在台上映。