桃園市蘆竹區1名6歲男童25日傍晚約5時獨自於街道徘徊，無人照顧，相當危險，經民眾及時通報警方到場後，沒想到男童竟躲在牆角嚇得不發一語，直到女警拿出玩偶「汪汪隊」才讓男童放下戒心說出姓名、學校，順利協助男童找到媽媽。

蘆竹警分局指出，25日下午蘆竹區1名6歲葉姓男童獨自一人在車水馬龍的南山路、南崁路口徘徊且無人照應，男童甚至幾度嘗試穿越下班車流，場面危險，經一旁民眾通報警方到場後，男童見3名員警突然關切，竟嚇得躲在牆角不發一語，為求男童安全，員警只好先將其帶返派出所。

然而男童抵達派出所後仍保持戒心一語不答，所內女警見男童可能因過於緊張而不敢回答，靈機一動拿出近期極受小朋友歡迎的「汪汪隊」玩偶讓男童放下戒心，男童見玩偶一解愁容，才慢慢說出自己姓名及就讀國小班級，經連絡家長後，母親也隨即趕往派出所將男童順利帶返回家。

母親表示，25號當天帶著葉姓男童與其弟弟一同前往桃園市蘆竹區的台茂購物中心購物，且因自己逛得入神未即時掌握男童動向，直至弟弟大喊「哥哥不見了！」才發現男童已不知去向，更心急如焚地四處尋找，沒想到男童竟然從購物中心走失至遠在600公尺外的車流路口，所幸警方及時尋獲男童，否則後果不堪設想。