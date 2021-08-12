高市1名來台3年的美籍英文女外老師2日在奔波教學途中，遺失隨身背包，由於背包裡有教材、4000元及證件，讓她心急如焚尋找，跑了2個派出所撲空；當晚呂姓遊民拾獲背包送交三民二分局民族路派出所，大學就讀應用英文系的女警張家菱以流利英文聯繫女外師，讓她欣喜若狂，事後開心和女警比「耶」拍照留念。

高雄市1名66歲呂姓遊民2日帶著了一個背包走進三民二分局民族路派出所， 呂男告知警方在派出所附近巷弄撿到背包，不知是誰掉落，當時備勤的女警張家菱將背包打開檢視，發現裡頭有多本英文書籍、英文文章、外籍證件以及新台幣4000多元，研判可能是外籍英文老師所遺失。

由於張家菱大學就讀應用英文系，透過警政系統聯絡上該名美籍英文教師ALLISON，張家菱透過流利英文和ALLISON溝通，確認包包內的書籍、證件等物品無誤後，ALLISON欣喜若狂奔赴派出所領取。

僅略懂簡單中文的ALLISON告訴張家菱，來台3年，背包丟了很焦急，跑了2間派出所都沒找到，以為石沉大海，沒想到會接到說英文的女警電話，感謝警方和撿到背包的呂姓遊民，離去前，還專程和女警開心拍照合影留念。