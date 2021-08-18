一說到橘貓，大家都會聯想到「吃貨」跟「胖呆」兩大印象，「親人」那就更不在話下，所以是許多養貓人的首選。但如果這麼好養，今天這位媽咪應該就不會來找我溝通了，只是事前我並不知道，她家的橘貓是一隻這麼非典型的橘貓。

第一個問題「牠喜歡吃什麼？不喜歡吃什麼？」

「橘貓不是都很愛吃嗎？」我不解的問媽咪。沒想到吃的問題深深困擾媽咪一年多了，這隻橘貓罕見的「歹嘴道」，乾乾不怎麼愛，濕食餐包也不怎麼賞光，溝通時牠還嫌媽咪一天到晚對著電腦滑滑滑，不知道在忙甚麼？是一隻意見很多的小可愛。

媽咪委屈解釋，我是在電腦上找尋適合牠吃的東西呀，且總會邊搜尋邊問牠：「孩子，你到底喜歡吃甚麼呀？」結果只換來喵喵喵聽不懂的回答，只好來做溝通。

讓媽咪傷腦筋的還不只吃的：「買了許多玩具給牠，也都不愛玩」。但貓咪就是這種生物啊，我建議媽媽：「你買的全都不愛，家裡隨便塑膠袋或紙箱牠就可以玩得很嗨啦」，一開始也以為是很普通的問題。

但這隻橘貓卻不愛塑膠袋，並且還有吃紙箱的異食癖，媽媽只好把紙箱全收起來，想方設法給牠買玩具，卻都白花錢。溝通時貓兒子說：「媽媽買的都是她自己喜歡的，又不陪我玩，我幹嘛玩！」可憐的媽咪再度覺得冤枉：「我都把自己當一隻母貓，趴下來教她怎麼玩ㄟ，還示範給牠看了，怎麼會沒有陪牠玩」。第一次看到這麼用心的媽咪，都把自己當貓了，橘貓還是不領情。

媽媽也替爸爸發聲，問為什麼橘貓不喜歡爸爸？橘貓說：「我沒有不喜歡爸爸，但我跟他不熟，幹嘛跟我裝熟。」

這一對夫妻真的為了取悅這隻橘貓兒子傷透了腦筋，原本期待牠會撒嬌又黏人，但爸爸每次抱完牠，牠就開始舔毛一副嫌棄樣，天真的爸爸，竟然給牠舔回去「報仇」。

溝通到後來，才知這隻橘貓體弱多病，當年應該是被貓媽媽遺棄，「我不懂自己的媽媽都不要我了，這個媽咪為什麼要愛我？」難怪牠在回答媽咪提問，「媽咪要怎樣做，你才會願意親近我們」時，酷酷的回答「不要太愛我，讓我做我自己」。牠不習慣被愛，被領養一年多了，還在警戒觀望中。

真的是一隻非典型的橘貓啊，辛苦了這一對領養的夫妻，只有「搞威」的個性仍有橘貓的感覺在，溝通時牠一直在旁邊喵喵叫，聲音宏亮到一度中斷我跟主人的談話。這位辛苦的鏟屎官夫妻，期待養到一隻會「塞乃」的橘貓，卻養到一隻酷酷的，心裡有點陰影面積的橘貓，雙方期待值落差很大，主人給的愛超過貓咪要的，感覺貓咪也壓力山大。

我跟媽咪說，放下期待值讓牠做自己吧，尊重牠耍酷的需要，這樣也許大家都輕鬆自在一些。