海巡署查獲漁船走私154隻貓隻，農委會將全數貓隻安樂死，總統蔡英文日前在臉書發文表示難過、痛心，並喊要修法。法務部23日表示，本案檢察官已主動指揮溯源偵辦，將全力揪出幕後主嫌繩之於法。法務部也會協助農委會等主管機關共同檢視相關現行法律，若有研修必要會積極研議，以喝阻嚴懲走私犯罪。

另中央流行疫情指揮中心宣布，自8月24日至9月6日全國維持第二級警戒，法務部要求所屬本於「鬆綁但不鬆懈」原則，持續配合相關管制規定，要求檢調機關嚴查走私、偷渡等案件，與相關權責機關共同落實邊境嚴管，阻絕疫情傳播。

法務部強調，對於近來有人想趁全民忙於防疫之際，走私動物或輸入非洲豬瘟病毒肉品，置全民健康及動物安危於不顧，行徑惡劣，相關案件檢察官均已主動指揮溯源偵辦，將全力揪出幕後主嫌繩之於法。法務部也會協助各權責機關共同檢視相關現行法律，若有研修必要也會積極研議，期能更有效喝阻、嚴懲走私犯罪，固守防疫陣線。

此外，鑑於疫情逐漸趨緩，偵審案件已逐步恢復進行，法務部為防範再發生調查官監守自盜毒品案，表示將持續督促檢察機關加速毒品等贓證物管理。對此，法務部長蔡清祥特別於8月20日下午召開全國檢察長視訊會議，要求各檢察長負起監督及執行之責，對於各檢察機關贓物庫之管理，秉持防疫鬆綁但管理不鬆懈態度積極處理。

蔡清祥要並求各檢察長對於偵審中之扣押物確實做好保管措施，對於已有檢察官處分命令之贓證物加速清理，並積極向法院聲請判決確定前銷燬扣案毒品等具體措施，以防範因物品久置或保管不當引起之接觸染疫等風險。