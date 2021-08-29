農委會花費1600萬元採購花束送給全台醫療院所遭質疑消化預算，主委陳吉仲今日南下台中與豬農座談受訪時表示，國內花卉價格回到每一拔至少超過7、80元以上，1000多萬元可以帶來農民好幾億收入，當然一定要執行，也很樂意將每一筆使用經費攤開來。

陳吉仲指出，這次疫情已經造成很多農業部門的影響，包括花卉產業或鰻魚外銷價格受影響，黑鮪魚出國也是，農委會的目的是在照顧所有農民，尤其是花農，那因這樣的措施，讓整個國內花卉價格回到每一拔至少超過7、80元以上，讓農民的收入不受疫情影響，這個是整個由下而上，由所有的花農及花卉團體跟地方政府與農委會一起來努力，重點是這1000多萬元可以帶來農民好幾億收入，那當然一定要執行，只是執行過程，他們會確切考慮所有這些醫療診所的需求。

陳吉仲說，在整個疫情影響下，農委會有許多具體紓困措施，讓市面上把這樣一個好幾十萬的花束，來傳遞到全台灣各地，不只是這個動作，還包括協助外銷運費獎勵部分，協助整個花農在地生產的產銷調節措施，都要讓所有農民價格可以讓他們滿意及增加收入。

陳吉仲強調，紓困這個部分的重點，農委會很樂意把經費創造多少效果，來呈現給所有人，以芒果來講，這次疫情造成枋山芒果滯銷，6月30日採取加工啟動，可能花不到1000萬元，卻可以增加芒果收入超過十幾億，當然一定要做，因為政府每一塊錢，創造農民的收入好幾倍，甚至幾十倍，如果這樣的情形，外界有質疑的話，很樂意把每一筆使用經費攤開。

至於花卉購買管道是否圖利特定廠商，陳吉仲表示，這個是由地方政府提出計畫給農糧署、農糧署委託來執行，不只是在醫療診所提供台灣優質花卉，因為花卉有景觀療癒效果外，在全國各地的校園，也希望培養小朋友從小了解花卉，甚至喜好，國人每一年花在花卉消費支出遠低於歐美，然後在疫情時，把他從食農教育讓產銷調節全部去執行。

是否有特殊政治目的？陳吉仲說，沒有政治目的，縣市首長藍綠都有，而且這個是全部一起挺花農，完全沒有任何的政治目的，只有一個目的，就是要花卉能獲得全台灣的消費者喜愛，讓市場價格維持在一個穩定的水準。

陳吉仲指出，少數幾個診所可能因數量上沒辦法處理，其實大部分醫療診所效果非常好，針對花卉產業的紓困有達到效果，尤其在一、兩個月前，整個花卉價格市場開始回來，至於一些少數的執行提醒，會修正讓它執行到位。