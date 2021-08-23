8月21日，一起154隻走私貓即將遭安樂死的消息，劃破了悠閒週六假日之平靜。

消息是早上出來的，出面疾呼的動保團體聲嘶力竭，強調他們願承擔全部的檢疫費用，確保不會花到國家的錢，然而到中午海巡署即宣布154隻貓已全數安樂死。

說句最難聽的話，這根本是「斬草除根」，與清末山東巡撫丁寶楨以順治帝祖訓「宦豎非經差遣，不許擅出皇城」，在東太后允許下，故意指控西太后寵愛的太監安德海因「出現在京城外，必是假太監」，進而直接處斬的事件多麼相似！

人死已成不可逆轉，西太后再生氣也無法讓安德海復生，只能接受結果。這一百多隻走私貓也一樣：哪怕晚半天安樂死，政府就可能克服不了外界壓力，而必須刀下留貓了，所以十萬火急立刻斬草除根。

這154隻貓值不值得留命下來，到底法律規定有無留彈性，或有可商榷之處。「安樂死」本身未必罪大惡極。愛貓人士主張合理與否，亦應一併供大眾嚴格檢驗。然而民主國家總要留給公民討論空間吧！政府以最快速度直接安樂死，算準貓死不能復生，民意頂多吵幾天「還能怎樣」，此類用心，實非正派政府所應為。

整件事發展至今，筆者最為痛心的是網路上許多討厭動保人士的網友，對動保人士的聲援與憤怒冷嘲熱諷。一句話，快速安樂死若真這麼具正當性，那蔡英文總統臉書發文說她也很難過，說要修法，又是所為何來？說明愛護動物人士具一定民意基礎，與道德正當性。有權改變制度的蔡總統可以愛貓，可以表示「非常難過」；沒有修法能力，無力回天的小民不能哭喊一下嗎？

然而，在網路上，許多毫無同理心的網友（數量不比愛貓人士少）滿是冷嘲熱諷，什麼這就是依法執行啊，你這麼有愛心只是因為愛品種貓啊，收容所這麼多貓為何不去認養啊，或者酸說什麼過去海巡查獲過大閘蟹，怎就沒人惜蟹命啊等等。

我們社會已經冷血到這種程度，連動保人士「傷心」、「發洩情緒」幾天都不行嗎？對貓有愛，不捨貓命逝去，認為在法律沒規定無論如何都得安樂死（本年6月就有刀下留貓先例）的情況下，政府應留下貓的命，有這麼可惡嗎？動物傳染病防治法第34-2條所稱的「必要之處置」，明明就有好幾種選項，而並非規定一律即刻就地正法（撲殺）……那讓大眾討論一下處理措施，不行嗎？

海巡署冷血火速處死貓，網友冷嘲熱諷只為挺政府，這情景讓人心碎，但仔細想想也不意外，本波COVID-19疫情死800多人，都還這麼多人認為沒什麼，繼續力挺陳時中了，這也不過是154條貓命，豈會因這種「小事」動搖對民進黨的全力擁護？（作者為網路媒體工作者）

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