國內首次查獲具有非洲豬瘟陽性病毒的越南走私肉製品，引起各界的恐慌。台中市長盧秀燕26日表示，再辛苦也要查，維護食安是台中重要施政項目之一，市府團隊全力照顧市民健康，不但查非洲豬瘟，萊豬、萊牛也都加強查驗，雖然工作量非常龐大，但台中衛生、警政、農業單位都上緊發條不斷在查。

近日因154隻走私貓，延燒出走私與防疫問題。中央災害應變中心又爆出一則消息，國內首次查獲具有非洲豬瘟陽性病毒的越南走私肉製品，引起各縣市政府的緊張並加強查緝。

台中非洲豬瘟查緝情況如何？市府要查萊豬又查非洲豬瘟，會不會對稽查人力有影響？盧秀燕今天出席南屯黎明公園籃球場啟用時強調，目前經常性在查有1至2萬件是很龐大的查驗量，相關查驗情形都會在官網公布。

盧秀燕強調，市府不但透過新聞公布，也嚴加法辦，資訊皆公開讓市民知道，希望建立城市食安、保護市民健康，希望市民朋友支持市府打擊不法。