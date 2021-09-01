為因應9月1日高中職以下各級學校開學，台中市政府特別協調公車業者及捷運公司增加平日及假日的班次，以方便民眾通勤通學使用。

台中市政府表示，全國疫情降為二級警戒以來，台中市公車運量逐步回升，目前已回到疫情前近四成運量，因應高中職以下學校即將在9月1日開學，學生及民眾搭乘公車的需求增加，交通局協調客運業者調整市區公車班次，平日增加約600班，假日增加約200班，後續將視乘車狀況及疫情變化持續檢討班次，提供民眾優質的大眾運輸服務。

配合高中職以下學校於9月1日開學，台中市政府協調客運業者調整市區公車增加班次，方便民眾通勤通學使用／台中市政府提供

台中市政府指出，疫情警戒降級後乘車人潮逐漸回歸，近期每日乘車運量上升至約11萬人次，與疫情爆發前平日約32萬人次流量相較回流約四成，有逐步成長的趨勢，顯示民眾對於搭乘大眾運輸工具逐漸恢復信心。

此外，自疫情警戒降為二級後，捷運綠線運量每週穩定成長，為服務師生，台中捷運綠線亦自9月1日起調整班距，平日尖峰時段班距6分30秒、離峰時段班距9分鐘，假日班距10分鐘，總計平日增加36班次，假日增加32班次。

台中捷運也從9月1日起推出「捷粉回饋專案」，每月只要搭乘40次以上即可享現金回饋，搭愈多、回饋愈多！市長盧秀燕表示，中捷提出相當優惠的專案，旅客每月搭乘超過60次，隔月即可獲得最高回饋30%，相當於打7折，嘉惠通勤、通學族群，歡迎大家多搭乘大眾運輸系統，一起節能減碳、抗空污。

台中捷運從9月1日起推出「捷粉回饋專案」，每月只要搭乘40次以上即可享現金回饋，搭愈多、回饋愈多。／台中市政府提供

中捷公司指出，學生及上班族為捷運主要客源，中捷公司於9月1日同步推出捷粉回饋專案，旅客下載台中捷運APP並綁定使用的電子票證卡號，就可隨時查詢搭乘次數及回饋金額。旅客每月搭乘40到49次，次月回饋上個月搭乘金額的20%；每月搭乘50到59次，隔月回饋25%；每月搭乘60次以上，隔月可獲回饋30%，相當於打7折。

捷粉回饋不須事先申請，凡持電子票證（悠遊卡、一卡通或愛金卡）搭乘台中捷運，都可累計搭乘次數；提醒旅客要享搭越多回饋越多的好康，最好養成使用同一張票卡的習慣，才能集中累積搭乘次數並獲得最多回饋金。除一般電子票證適用外，台中市敬老愛心卡，不但搭乘享5折，還可扣點數免費搭，並可累計搭乘次數享回饋；台中兒童卡也可享有搭乘5折優惠及累計搭乘次數回饋。

市長盧秀燕說明，疫情警戒降級後民眾外出仍應全程佩戴口罩，並落實實聯制，保持社交安全距離，台中市公車車內不開放飲食，並將持續落實各項防疫作為，提供市民朋友更安心、安全的公共運輸搭乘環境。