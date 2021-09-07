台中市主計處公布今年8月消費者物價指數(CPI)為105.45，較7月上漲0.51％；較去年同月上漲2.52％。8月營造工程物價指數(CCI)為126.94，較7月上漲0.15％，較去年同月上漲15.66％。

主計處表示，8月CPI較上月上漲0.51％，主因葉菜及果菜類蔬菜因天氣劇烈變化，量減價揚，本月回復正常夏季用電費率致電費調漲，藥品及保健食品優惠減少，水果、娛樂設備、旅館住宿費及停車費價漲所致。

然而油料費隨國際油價調降，女用夏季服飾優惠增加，肉類、保養品、沐浴用品及鞋類價跌，抵銷本月漲幅。

今年8月CPI與去年同月比較上漲2.52％，主因油料費、國際機票、蔬菜類、肉類、住宅維修費、房屋租金、檳榔、醫療保險費、教養費用及成衣上漲所致；然而醫療費用價跌，抵銷部分漲幅。

7大類指數，交通及通訊類較上年同月上漲7.08％，因油料費反映國際油價及國際機票價漲，各上漲23.15％與28.42％所致；食物類上漲4.44％，主因蔬菜類和肉類調漲，各上漲34.51％和7.78％所致。

居住類上漲1.09％，主因住宅維修費及房屋租金隨行情調漲，各上漲6.17％與0.52％所致；雜項類上漲0.70％，主因檳榔價漲及醫療保險受金管會公布第六回生命表調漲保費，各上漲35.02％與2.60％所致；醫藥保健類下跌0.78％，主因醫療費用調降，下跌1.67％所致。

8月營造工程物價指數(CCI)為126.94，較7月上漲0.15％，主因為配電盤價漲，以致機電設備類上漲1.16％，然預拌混凝土及鋼筋價跌，水泥及其製品與金屬製品類各下跌0.11％及0.06％，抵銷部份漲幅，材料類指數上漲0.15％；廢土處理費價漲，造成工資類上漲0.24％，勞務類指數也上漲0.15％。