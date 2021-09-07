消防署統計去年台中市消防機關緊急救護無生命徵象傷病患急救成功比例為23.09％，六都中排名最末。市議員林德宇7日說，市府應利用交通局智慧化動態續進號誌系統，救護車出勤時主動控管號誌，減少到達現場時間及發生事故機率。交通局強調，針對消防局使用需求將研究系統端如何做串接。

林德宇表示，交通局在台灣大道、中清路及五權西路等主要幹道，開辦「台中主要幹道智慧化動態續進號誌計畫」，目前在45處路口設置智慧化動態續進號誌；新北市已利用相關技術在救護車出勤時調控號誌，實現「一路綠燈到底」，讓救護車更快趕到傷患位置，減少交通事故發生。

消防局長曾進財說，救護車出勤時分秒必爭遇到紅燈不能停，同時也須注意安全；議員所提對救護工作非常重要，在歐洲已有許多國家這樣做。交通局長葉昭甫表示，交通部已選定台中市為示範城市，要做到燈號管控車上必須裝設偵測器，交通局會再跟消防局接洽，研究系統端如何做串接。

林德宇指出，提升台中市救護能量，還要提升救護人力、器材及醫院端的預開醫囑等流程；台中市現有幾位高級救護員(EMT-P)，人力是否足夠？市長在行政及經費上應大力協助，搶救頻危生命是在和死神作戰。

曾進財表示，中市預計從明年開始每年培訓30位高級救護員，也會增加高級救命器，待人員充足後會增加三到四個專責緊急救護隊。台中市有26位指導醫師同意高級救護員做預立醫療流程，就可實施預立醫囑。市長盧秀燕說，台北是天龍國，台中在員額、財力上根本不能比。