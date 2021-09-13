市長盧秀燕強調，針對自購疫苗計畫，市府有兩大考量。（陳世宗攝）

台中市25到40歲是被政府放棄的一群？台中市議會國民黨、超黨派及無黨等，日前提案要求市府編列預算採購疫苗，讓73年次以後的年輕人可以施打疫苗；今天於市議會獲得三讀通過。但衛生局長曾梓展指出，雖然議會通過，但現階段窒礙難行，市府將行文向議會解釋說明。

台中市議會國民黨團、超黨及無黨等共有38席議員連署，要求台中市政府編列預算採購疫苗，主要是針對尚未施打疫苗的年輕人，讓他們長年在外打拼及工作，免於受到新冠肺炎病毒威脅的風險，增加保護力讓他們無後之憂，因為他們都「上有老、下有小」。

台中市議員李麗華等38人日前提案，建請台中市政府為台中市民自購疫苗。

市議員說，目前全國疫苗仍處於不足狀態，連第一劑尚無著落，讓所有市民天天活在恐懼害怕生活中，台中市議會超過半數議員聯合提案，建請市府為台中市民自購疫苗，呼籲購足國際認證的疫苗，符合市民的期待保障台中市民生命安全。今天於市議中會獲得大會照案通過。

市長盧秀燕表示，針對自購疫苗計畫，市府有兩大考量，第一，現在國際疫苗供給量難以追蹤，「要買得到，買不到也沒用」；第二，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾宣布，地方政府自購疫苗進到台灣，仍然由中央統一分配，市民是否支持市府自購疫苗交由中央分配出去各地，也是市府考量的因素之一，須先確定市府自購疫苗是否能用在市民身上，還是市府編列上億預算，結果全數疫苗交由中央統籌分配？

衛生局長曾梓展強調，依現階段法令，由市府自購疫苗仍窒礙難行。市府將函文向議會說明。