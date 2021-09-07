台中市長盧秀燕近期媒體民調表現亮眼，引起各界的刮目相看！民進黨市議員林德宇、何敏誠7日在市議會質詢中說，中央對地方政府多項預算執行考核呈現市政執行能力低落待加強，市府不要以民調數字自滿，只聽好聽話無視市政低落表現。市長盧秀燕強調，前瞻第二期目前還在執行中，現在的執行率還尚未定案。

林德宇說，市長盧秀燕在特定媒體民調表現數字衝高，但在研考會定期做的市府團隊滿意度調查中，今年度市府的滿意度是有下滑趨勢。根據行政院主計總處及審計部的預算執行考核結果，市府更有多項低落缺失是民調沒說出的。

林德宇指出，根據審計部決算審核報告，台中市前瞻計畫第一期編列30億4992萬6000元，累計執行數24億5837萬6000元，執行率80.6％為六都第四名；第二期台中市編列52億9333萬9000元，累計執行數19億5519萬元，執行率只剩36.94％，是六都最低。

盧秀燕表示，前瞻第一期執行率8成算是中段班，她覺得還好；第二期目前還在執行中，所以現在的執行率還尚未定案。

林德宇認為，市府不能只聽好消息，主計總處及審計部對市府的市政執行點出很多缺失，台中的表現可以說是後段班，這是無法否認的。市府團隊不能只會幫市長衝高民調，更要注意市政的執行的低落。