新竹市長林智堅近期拋出「新竹升格第七都」議題，引發各界關注，前國民黨立委孫大千指出，這個新竹縣市合併的構想，有林智堅自己的盤算以及民進黨的考慮，同時他也十分贊同日前苗栗縣長徐耀昌所言，直言林智堅的操作實在太恐怖。

孫大千12日在中天節目《鄭亦真辣晚報》中表示，這件事當中，有兩個層面的精算，第一個層面是林智堅自己的盤算，林智堅在過去一年內一直試圖和桃園產生連結，甚至我們都評估過林智堅會到桃園來接鄭文燦的棒參選，但他認為，林智堅可能在和桃園互動的過程當中，知道水太深，很難有所發展，民調也一直起不來，所以後來林智堅放棄了桃園。

孫大千指出，林智堅手伸不到桃園，只能退回大本營新竹市，但他已擔任兩屆市長，無辦法再連任，於是就搞新竹縣市合併。孫大千質疑，林智堅在任8年，要推動合併應該在第1年就推動，但早不推晚不推，直到任期快到，又沒地方去，就忽然提要合併，理由很牽強又很奇怪，更何況合併升格有一定門檻，新竹縣市的人口加起來達不到這個門檻，那到底是什麼理由會讓林智堅想到要合併？當然是因為考量到出路問題。

孫大千分析了民進黨方面的考量，指林智堅離開新竹市後，民進黨有很多市議員想參選市長，但我們評估過他們勝算不高，如果新竹縣市沒合併，民進黨2022很難守住新竹市，而新竹縣是藍營大本營，民進黨很難選贏，解決這些問題最好的辦法就是合併，一旦合併，民進黨不用擔心自己的市議員太弱，林智堅也可以再披掛上陣 ，並順勢把國民黨在新竹縣的政治版圖一口吃下。

孫大千直言，這就是為什麼徐耀昌會說林智堅算盤打太精，因為他為了人口問題 還要把苗栗分成南北，而苗南北藍綠政治版圖不同，林智堅想把對自己有利地方的劃給自己，把藍軍優勢地區推給台中，這樣的操作，誠如徐耀昌所言，這真的是太可惡又太恐怖了。