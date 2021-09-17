國民黨主席選舉將在25日舉行，據最新民調顯示，候選人張亞中支持度已些微超過前新北市長朱立倫。對此，資深媒體人王尚智提出3點分析認為，第一，張亞中奇俠的性格和非主流的論述，包括一些黨員是對他充滿希望的，會給深藍支持者一種徹底改變的感覺。第二，這些黨員希望有一個人能帶領他們在2022之後的選舉打敗民進黨，因此會希望張亞中能帶來轉變。第三，朱立倫因為過去2016年有過換柱風波，加上2020年國民黨又吃敗仗，因此有一部份黨員其實反對朱立倫的。

孫文學校總校長張亞中。（本報系資料照）

王尚智17日在《中天新聞》政論節目「新聞有琴調」探討《TVBS》所做的國民黨員最新民調，在9月9日至13日的新一波調查中，張亞中以30.6％支持度躍居第一，原本領先的朱立倫以27.5％居次，江啟臣12.8％居第3，卓伯源0.9％。而在看好度部分，朱立倫為33.9%，張亞中19.1%，江啟臣12.4%。值得注意的是，節目主持人也引述台灣指標民調數據指出，朱立倫支持度從8月的46.3%大幅下降至30.6%，張亞中則是從10%大幅上升至25%。

【新聞有琴調】張亞中民調居冠成黑馬！朱江支持者開始喊"亡黨感"！張亞中旋風怎麼來的？為何不見洪秀柱趙少康大咖力挺？藍營家務事 綠營看戲不忘搧風點火？@中天新聞 完整版 20210917

王尚智表示，支持度和看好度是代表理性和感性認知的碰撞，理性是受到各種因素加總的綜合認知判斷，而感性是以個人喜好來評斷的，兩者字面上看起來意思很像，但其實是不一樣的。

不過，他也說，張亞中的確有成功吸引到非國民黨員的一般民眾，包括綠營非獨派族群的目光，而藍營的部分，以張亞中奇俠的性格和非主流的論述，包括一些黨員是對他充滿希望的，另一方面，則是黨員對黨中央在2016、2020兩次大選失去政權的愛恨和其他原因 ，有一部份黨員其實反對朱立倫的。

主持人也詢問王尚智，張亞中的聲勢和支持度為何會起來？王尚智認為，張亞中有他個人的魅力在，而國民黨支持者本身是希望能有一位奇俠來領導他(她)們的，加上國民黨員本身的封閉結構影響，包括黃復興黨部在內，這股蘊含的力量是已經要大過於現實了。

但是，王尚智也坦言，張亞中過去沒有經手過黨主席的庶務，對深藍支持者而言，他是沒有包袱的，這是他和江啟臣、朱立倫最大的不同，但相對而言，若他將來當黨主席，可能要面對2022和2024的選戰，這對他是很大的考驗。