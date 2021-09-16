王世堅送柯P「魔戒」本尊特寫。(圖取自王世堅臉書)

台北市議會新會期15日開議，台北市長柯文哲與市府團隊16日進行施政報告與備詢時，民進黨市議員王世堅送上「魔戒」，諷刺柯文哲已變成「貪婪的咕嚕」，要柯文哲把魔戒掛在辦公室中，時時提醒自己。隨後王世堅也在臉書貼出魔戒本尊特寫，引起網友敲碗喊：「堅哥是真愛。」

每年在柯文哲施政報告前，王世堅都會送「禮物」暗諷。今天王世堅送上一只「魔戒」，並以《魔戒》中的角色「咕嚕」比喻柯P，批柯P當初說「政治不難、找回良心而已」，現在換了位子換了腦袋，就如同當初嘲笑前總統馬英九是貪婪「咕嚕」，如今也成為「咕嚕」，所以就送柯P一只魔戒，他可掛在市長辦公室，時時警惕他自己。

王世堅並在臉書貼文表示，柯文哲面對權力的魔戒，卻是非常著迷，身為首都台北市長，仍不滿足，非要成立民眾黨，成為「專職的黨主席，兼差的台北市長」，滿腦子都是競逐權力、心心念念的只有政治算計。

王世堅指出，2014年市民選柯文哲，是希望柯文哲能夠解決五大弊案，結果大巨蛋現在如同廢墟。還有社子島開發問題、公宅議題、公托公幼、文資保留、公辦都更等市政議題，他都草草了事。柯文哲剩最後一年任期，現在是他贖罪的時候，也是他好好做事的時候，這是他虧歉市民的。

王世堅也在臉書貼出魔戒本體特寫，戒指金光閃閃，上頭還刻上圖案，網友紛紛說，「堅哥送的東西感覺都不便宜。」、「堅哥真的越來越有創意。」、「堅哥是真愛。」、「水哦..世間真男人。」、「下重本還是金的。」、「下次可以送魔鏡。」；不少網友甚至好奇問，「純金的嗎？」、「這魔戒有連結嗎？想買。」、「淘寶買的嗎？」