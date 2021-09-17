民眾黨近日挖來親藍的彰化縣五連霸議員張雪如，擔任彰化縣黨部主委，而且不排除參選明年的彰化縣長；而立院黨團也從中央帶動議題，幾乎一日一議題猛打蔡政府。民進黨副秘書長林鶴明表示，2022選戰對綠營是硬仗，除了要力防「海水倒灌」，更要提防民眾黨主席、台北市長柯文哲。

根據《信傳媒》報導，林鶴明表示，民眾黨最主要攻擊目標是民進黨，民進黨則要力防「海水倒灌」。年輕人政黨支持度上，民進黨仍領先兩位數，但2022年選戰對執政黨而言，本就是場硬仗，加上野心勃勃的民眾黨滿地開花，也難怪近日民進黨內輿情都在嚴加提防民眾黨，不讓潑髒水，更不能讓民眾黨看到破口攻擊。

林鶴明指出，民眾黨近日猛攻政府高官、第二類第二劑疫苗打好打滿，平民百姓卻苦等不到第二劑風向，雖然掃到員警、清潔人員、防疫計程車司機等族群，但也成功帶動第二劑疫苗話題。

林鶴明認為，柯文哲仍有著一定的影響力，他的政黨民調已經持續一段時間超越國民黨了。且國民黨在內鬥情形下選出的黨主席，可能不是更接近主流民意、而是更接近「極端藍」民意，也幫柯文哲創造一片極大「藍海」的有利條件。