台中市4級地震 盧秀燕關切市民安全 19:132021/09/13 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 地牛翻身，市長盧秀燕立即指示區里及警消系統掌握是否有相關災情。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市今日晚問6時41分出現4級有感地震，市長盧秀燕立即指示區里及警消系統掌握是否有相關災情。 今天晚上6時41分很多市民正在吃晚餐或是回家的路上，忽然一陣天搖地動，很多人嚇的尖叫，直呼「地牛別生氣！」 盧秀燕立即要求各相關單位掌握是否有災情，民眾也可撥打1999臺中市民一碼通專線通報或諮詢相關資訊。 車商霸氣祭出「政府5千我5萬」 南非將鬆綁防疫限制 擬推新冠疫苗護照 #盧秀燕 #4級 #地震 #相關 #災情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 921前夕南投山區規模5.6地震 中彰投宜花震度達4級全台有感 18:472021/09/13 生活 大甲鐵砧山劍井遊憩區 正式對外開放 16:042021/09/13 生活 中華電撤出威秀 電信大道成絕響 04:102021/09/13 財經焦點 沙烏地被控嚴刑拷打援助工作者 裴洛西深表關切 14:372021/09/13 國際 班華勒斯傳奇 從落選秀到名人堂 04:102021/09/13 運動天地 音樂才女Stella拍片甜喊：懷念一起顫抖！影片也跟著「晃不停」 11:452021/09/13 娛樂 江啟臣宣示打造明星級戰將 2024不分區立委拿下16席 13:532021/09/13 政治 台中沙鹿沙田路 立體停車場地下室結構體完成 14:552021/09/13 區域情報-台中 頂級日系美妝搶攻周慶 限定商品精緻吸睛 18:572021/09/13 生活 陸數位經濟百強 北上深廣杭穩居一線 04:102021/09/13 全球財經 廣納民意創雙贏 中市府舉行市政路延伸二標第二次公聽會 12:432021/09/13 生活 生活熱門新聞 幸運兒變孤兒 第一劑莫德納可混打BNT？陳時中回應了 - 生活 921前夕南投山區規模5.6地震 中彰投宜花震度達4級全台有感 - 生活 普拿疼一天可吃幾顆？她打完AZ爆痛 醫揭這時吃最有效 - 生活 氣象質男閃辭 播完颱風天 要去英國念書了 - 生活 搭飛機時千萬別做這些事 空姐揭最討厭行為：別再戳了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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