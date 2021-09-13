台中市今日晚問6時41分出現4級有感地震，市長盧秀燕立即指示區里及警消系統掌握是否有相關災情。

今天晚上6時41分很多市民正在吃晚餐或是回家的路上，忽然一陣天搖地動，很多人嚇的尖叫，直呼「地牛別生氣！」

盧秀燕立即要求各相關單位掌握是否有災情，民眾也可撥打1999臺中市民一碼通專線通報或諮詢相關資訊。