短影創作平台「TikTok」風靡全球，從初期以對嘴、動作模仿、特效變化為主的型態，三年多來逐漸變化，近來只用直播功能的使用者明顯增加，觀眾以留言方式與直播主互動，不少直播主採「留一回一」的方式，逐一回覆留言互動，形成TikTok新樣貌。

TikTok創作者的年齡層也逐漸幅度加大，常有叔姨輩使用者積極參與創作與直播。空中大學台東校友會理事長范凌，過去曾從事廣播電台主持，她自稱「抖音阿嬤」利用TikTok特效創作各種短影，連最近人氣的「翻手舞」潮流也跟上，點閱最多曾獲27.6K，分享她生活中的各種喜悅。

除創作短影，TikTok成為她各種發聲的最佳工具，她也常以直播方式與各年齡層觀眾互動。她直播時說：「能這樣面向觀眾侃侃而談，都多虧過去在廣播累積的經驗。」她自詡「知性演說家」，透露過去每天讀《國語日報》練出流暢的國語，她也曾從事公務，累積各方面長才。她在TikTok短影中說：「人只要能感受到自己成長，讓人生更加精彩、創造幸福，就是最棒的。」