根據最新公布的湖人下個球季球員薪資排行榜，退休都快滿兩年的盧爾丹，竟然仍以年薪500萬美元排在湖人第5，根本等於躺著也能賺錢，一切起因就在湖人2016年夏天跟盧爾丹簽下4年7200萬美元合約，卻在2018年9月就遭湖人買斷釋出。

湖人下個球季球員薪資排行榜前5人分別是韋斯布魯克(4420萬美元)、詹姆斯(4120萬美元)、安東尼戴維斯(3440萬美元)、荷頓塔克(950萬美元)與盧爾丹(500萬美元)，因為湖人雖在今年夏天找來不少好手加盟，幾乎都簽底薪或老將合約。

盧爾丹會在下季仍領湖人500萬美元薪資原因，在於他在2016年跟湖人簽下4年7200萬美元合約，卻僅幫湖人打了57場，就在2018年9月跟湖人達成買斷，湖人更使用延長條款，把他合約剩餘薪資分攤為每年500萬美元連3年支付。

儘管當年在跟湖人買斷合約之際，盧爾丹放棄大約750萬美元的薪資，卻未影響湖人必須在2021-22年球季繼續替他支付500萬美元薪資，他在2018-19年球季雖幫灰狼打球，卻在2019年10月跟公牛簽下短約，然後正式宣告退役，直到下季才把自己所有「欠薪」領完。