台中市府11日下午2時將「璨樹颱風台中市災害應變中心」升為一級開設。（盧金足攝）

璨樹颱風襲台，台中市長盧秀燕坐鎮「璨樹颱風台中市災害應變中心」。（盧金足攝）

璨樹颱風襲台，台中市長盧秀燕11日晚上坐鎮「璨樹颱風台中市災害應變中心」主持第一次工作會報，特別與和平區、東勢區、新社區、石岡區、太平區、霧峰區等區公所視訊，掌握山區防颱整備情形。和平區公所表示，山區可能會有較大風雨，針對地質較脆弱地區將特別關注並加強安置，針對福壽山農場等旅遊地區，請遊客先行下山。

台中市府11日下午2時將「璨樹颱風台中市災害應變中心」升為一級開設，盧秀燕強調，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，颱風來襲前，市府已做好整備，提醒各單位隨時待命，全力以赴守護城市安全。

中央氣象局發布海上陸上颱風警報，將台中列為警戒區域，盧秀燕說，依據中央氣象局預報資料，11日風力及降雨量均未達停止上班及上課標準，台中與鄰近彰化、苗栗和南投三個縣市達成共識，11日下午7時30分同步宣布12日照常上班上課，市府各機關仍做好萬全準備並全力戒備，維護市民安全。

中央氣象局預報中心指出，這次颱風對於台中的最大影響區域將落在山區，山區的風雨勢也會比較顯著，平地影響較和緩。

消防局表示，市府已公告劃定台中大雪山、南湖大山等各大山岳及臨海、大甲溪等河床為警戒區，並轉知各相關局處、區公所及海巡單位配合執行管制及宣導，各單位將持續落實災情監測，並持續宣導民眾勿於颱風（豪雨）期間前往山區、河川及海邊活動，避免危險。

衛生局通知台中市30家衛生所加強風災應變整備，也加強特殊及弱勢個案健康關懷，包括和平區梨山衛生所持續提供門診、急診醫療服務，慢性病藥物儲備量足夠。

配合區公所通知，協助有需求的和平區洗腎病患及孕婦提早下山或撤離危險警戒區、提醒慢性病個案備藥、加強結核病個案送藥。

經發局指出，市府針對各管線事業單位，包括台水、台電、天然氣及電信建立聯絡名冊及通訊群組，隨時掌握各事業單位災情及搶修情形，台電台中區已預先安排人員及機具車輛前進梨山地區戒備，做好防颱準備工作。