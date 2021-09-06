台中市興大路綠園道橫跨南區、東區，每逢5、6月間阿勃勒花盛開，吸引許多遊客來拍照打卡，市議員邱素貞建議市府規劃舉辦「季節限定」主題活動，除了賞花、聽音樂外，也可品嚐在地美食，爭取廣大觀光客前來台中消費。市長盧秀燕指出，市府將集思廣益。

市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤今天6日於市議會質詢說，自在旅遊欣賞景點，是推銷城市美學最廉價的方式之一。由於硬體建設曠日廢時，影響民眾前來觀光消費意願，議員們希望市府積極規劃發展無煙囪觀光軟實力，促進在地經濟發展。

邱素貞指出，國立中興大學前興大路延伸至東峰公園，橫跨南區與東區近半公里的綠園道，是台中市少數幾處種植阿勃勒的路段，每年到了5、6月間的花期，阿勃勒樹梢垂掛黃澄澄花朵既浪漫又美麗，吸引許多遊客來拍照打卡，是網友推薦的全國10大賞花景點，已成為東南區的一大賣點與亮點。

市議員要求市府整合各局處加強宣傳、行銷，搭配不同月份、不同節慶，例如1-3月櫻花季，4-6月桐花季，5-6月阿勃勒季，7-8月沙雕音樂祭，9-10欒樹花季，11-12月台中國際花毯節，舉辦各式各樣「季節限定」主題性大型活動，除了賞花、聽音樂外，也可品嚐在地美食，吸引廣大觀光客前來台中，深度體驗在地人文之美，帶動地方產業發展。

市長盧秀燕強調，市府去年在南區就舉辦有明華園的演出，東南區有非常棒的活動，如樂成宮18庄的進香活動等，市府將再來集思廣益。