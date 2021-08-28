責任政治是民主政治基本原則，但蔡政府卻反其道而行，衷於收編「出過事的人」，出包愈大，愈受重用；即便是發生513、517全台大停電，造成全台1139萬戶次停電、經損5.8億這種大事，主管依舊穩若泰山。看好了，全世界！蔡英文的用人權術，真讓人開了眼界。

大停電懲處結果出爐，僅由台電董事長、總經理記過了事；責無旁貸的經濟部長王美花猶如路人甲，走過路過平安閃過。或許，王美花的先生顧立雄是蔡英文愛將，這層裙帶關係確保她不致於被政院究責，但更深層的原因，恐怕還是蔡總統的用人哲學。

回顧過去，因私菸案而遭記大過的總統警衛室主任陳敏華，東窗事發1年不到就晉升少將，號稱「七星少將」；前侍衛長張捷中將也在今年解凍，調任國防大學副校長兼戰院院長。

政院前發言人丁怡銘，公然造假資訊汙衊牛肉麵業者，如今依舊在政院呼風喚雨；主導3+11釀成疫情破口、造成染疫死亡逾800人的陳時中，不動如山之餘，還有餘力耍嘴皮辯解3+11不是破口。又或是近日發生的走私貓悲劇，陳吉仲一句「我的決定我負責」，然後他負了甚麼責？

循此脈絡，不難理解為何王美花能毫髮無傷。當這群人在捅了簍子後，如果還能被層峰關愛、守護、甚至重用，試想，接下來難道不會拚了命捍衛主子嗎？難道不會說一動做一動，即便有些事不該做，但還是得搏命演出嗎？

這麼做，確實能讓執政者享受帝制般的眾臣服膺，但近來這個政府明明出現愈來愈多光怪陸離之事，內部卻像失控一般毫無制衡機制，或許，這恐怕也是蔡英文用人權術下所產生的必然副作用吧。