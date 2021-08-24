威力彩昨(23日)開出頭獎，27億頭獎獎金由三峽一間彩券行開出，一注獨得，也讓人好奇這位財神爺券顧的幸運兒究竟是誰，對此，美女律師李怡貞在臉書發文喊話，希望該名頭獎得主能去找她，接著更透露背後原因，笑翻一票網友。

威力彩27億頭獎獎落三峽1注獨得，讓臉書社團「我是三峽人」湧入大批網友討論，對於幸運兒身分相當好奇，對此，美女律師李怡貞直接在臉書向這名幸運兒喊話：「30多歲住三峽的年輕人，在你變成廢人前，在你突然覺得生命很珍貴，前途充滿光明卻又驚弓之鳥的害怕被人知道，懷疑彩卷(券)行會去調監視器循線找到你，甚至連你家人都不敢透露，真心建議你來事務所找我」，接著更大方透露：「沒什麼事，我缺乾爹和乾媽」。

對此，網友紛紛回應也想找人：「老闆應該看過錄影知道是誰了，應該快搬家」、「聽君一席話，我中了一定聘君為終身法律顧問，可是我連買都沒買」、「我們三峽目前總動員在找人」、「律師有沒有考慮兼職理財專員、幫他規劃27億」，不過也有網友質疑頭獎得主身分，反問：「難不成老闆知道哪一張會中，還會記得對方是誰買多少？」對此，有人解釋：「開單時間比對監視器時間，結果就出爐了」。

對於全台民眾好奇的幸運兒身分，彩券行員工透露得主是一名上班族，這一次買了4組800元包牌，花費3200元，沒想到幸運中大獎。