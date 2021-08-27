大陸女星鄭爽因捲入代孕棄養、陰陽合同逃稅等多重風波，遭官方下令封殺，昨（２７日）更被發現與趙薇一樣，鄭爽主演《微微一笑很傾城》、《古劍奇譚》、《夏至未至》等多部下架，隨後被證實她因捲入逃稅風波，遭重罰2.99億元人民幣（約13億台幣）。稍早，鄭爽更在微博PO出致歉信表示：「此时此刻，我非常地后悔和愧疚。」但大陸網友卻絲毫不買帳，更揪出當中的2大疑點，質疑這封信極可能不是她本人寫的。

大陸演藝圈近日動盪不安，繼趙薇作品一夜之間全被下架，鄭爽與工作室微博也被永久禁言，更被官方證實因逃漏稅，被追繳並處罰款共13億台幣，確定成為范冰冰第2。對此，鄭爽今日下午也在微博PO出致歉信，稱她此刻非常後悔與愧疚，希望大家能接受她發自內心的歉意。

鄭爽PO致歉信，表示自己非常後悔與愧疚。(取自鄭爽微博)

只是鄭爽這封致歉信也讓大陸網友越看越奇怪，指出當中2大疑點，第1是為何她被禁言還能發文？「為什麼還能發微博？！不是不讓發聲的嗎」，再來就是致歉信與她平常撰文的風格大不同，「這道歉信絕不是鄭爽寫的！肯定是別人代勞！鄭爽的表達能力，絕對說不清楚這些話」、「淩晨那篇沒有主謂賓的小作文不是還說被多部門敲詐嗎，傍晚這篇條理清晰、語句通順的『道歉』，肯定是別人代筆啦，要是你做錯事連『檢查』都找槍手，妳說誰能原諒你吧，一看就很假啊，心裡不定怎麼不服氣呢」、「這道歉要是出自鄭爽親筆，我敲斷三根肋骨給她熬湯喝」。

鄭爽今(27日)凌晨PO文與致歉信風格大不同。(取自微博)

而大陸網友口中說的那篇小作文，就是鄭爽在微博被永久禁言前，曾在今(27日)凌晨於網上PO文，表示拒絕承認她沒拿到的片酬，希望官方稅務部門能給她一個公正判決。