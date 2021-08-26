資深主播陳雅琳擔任華視新聞台長後，所製作主持的人物專訪節目《新聞高峰會》，邀請各新聞發燒人物、各領域領袖人物，與雅琳主播深度對談，本周邀訪奧運羽球男子雙打金牌得主王齊麟、李洋暢談奪金後心路歷程。

訪談一開始，陳雅琳就好奇兩位是在什麼契機下接觸到羽球運動，王齊麟開玩笑地說：「雖然我今年是26歲，但球齡應該有27年唷！因為打從娘胎開始，就在媽媽肚子裡就跟著打球。」王齊麟更進一步解釋：「因為爸媽是在球場上打球認識，慢慢地就越走越近，等到我會走路後，也跟著爸媽去球場，可能從小耳濡目染，就很自然地拿起球拍。」李洋也回想：「我從小就非常熱愛羽球，小時候作文題目不是都有『我的志願』嗎？我都寫要當羽球國手，想要參加奧運。」

而陳雅琳問到兩人是怎樣的機緣成為搭檔時，王齊麟、李洋異口同聲地說：「都要感謝『默默在背後』的那個男人-教練陳宏麟。」王齊麟的原本搭檔是陳宏麟，會從「雙麟配」變成「麟洋配」，完全要感謝陳宏麟的決定，在VCR中，陳宏麟分享：「原本跟王齊麟搭配雖然也有不錯的成績，但考量自己舊傷跟體力，也希望兩人有機會能奪下更好的成績，所以選擇退居教練。」而在VCR中也看到，陳宏麟生日的時候，王齊麟把自己包裝成生日禮物，獻給陳宏麟，三人歡樂的樣子，足見深厚的兄弟情。

另外，製作團隊特地與王齊麟父親王偉健爬上七星山，王爸爸攜帶兒子的奧運金牌，說出心裡話：「兒子謝謝你，達到爸爸對你這輩子最高的願望，家人永遠支持你，爸爸永遠愛你」，王齊麟看完VCR後，紅了眼眶，感動地說：「很高興能達到他的夢想，成為他的驕傲」而李洋妹妹、現任羽球國手李芷蓁也透過影片吐露心聲：「有個金牌哥哥壓力大到『看到球會很想吐』，覺得當哥哥的妹妹好辛苦。」看到妹妹傾訴內心，也讓李洋百感交集，喊話要跟妹妹並肩作戰，希望能「一起參加2024奧運」。

訪談到最後，陳雅琳也好奇，奧運經典的「聖筊」姿勢由來，王齊麟就說：「比賽結束當下，其實我只想要仰天長嘯抒發一下壓力。」而李洋則說：「我只是想要拉筋，但跟齊麟剛好就是一正一反的姿勢，自己後來看了照片也覺得很有趣。」最後，陳雅琳拿出聖筊，詢問麟洋配下場賽事是否會有好成績，當場執出聖筊，讓主持人與來賓都驚嘆這真是個好兆頭。《新聞高峰會》麟洋配專訪將於29日晚8點在CH52華視新聞台播出。