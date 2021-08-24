威力彩頭獎27億昨(23日)晚由一名新北市三峽的上班族獨得，讓全台民眾心碎，但有網友質疑，若是包牌中獎，除了頭獎之外，應該還有7注貳獎，為何開獎後二獎只有4注？「看來看去都覺得台彩怪怪的」，引起網友們議論。

威力彩連槓41期昨晚開出頭獎，由新北市三峽區愛國路2號「義忠興業社」開出，彩卷行老闆表示，中頭獎的上班族是買了4組800元包牌，花費3200元，沒想到幸運中頭獎。至於貳獎則有4注中獎，一人可分得1670萬2658元，中獎店家分別位於新竹縣新埔鎮、新北市蘆洲區、雲林縣斗六市，以及高雄市鼓山區。

一名網友在PTT表示，據新聞報導，27億得主是包牌中頭獎，也就是第二區全包，應該一組會中8個獎才對，包括1個頭獎、7個貳獎，「看來看去都覺得台彩怪怪的，包牌只中頭獎及貳獎共5個獎？有卦嗎？扯」。

對此，網友紛紛留言：「你突破盲腸了」、「看起來就包第二區的包了4注」、「說錯啦XD哈哈哈」、「明天就改劇本了」、「台彩：保護當事人，故事參考為主」、「劇本是不是沒SET好」、「老闆說四組800，就代表二區全包*4」、「笑死，邏輯正確」、 「4組號碼包2區應該有7個貳獎才對，剩下的呢？」

還有人懷疑，為什麼里長會知道誰中頭獎？「我比較好奇的是為什麼都能知道中獎人年紀跟工作」、「覺得超扯，為啥可以調查這麼仔細」、「馬上知道職業及年紀也真的奇怪，要調監視器有那麼快嗎？」

不過有老司機分析，報導說彩券行提供的包牌套餐，應該是幸運全餐，那種是每個號碼都輪一次的打鳥包牌，也只有這種包牌容易被很閒的店員知道哪個人中。