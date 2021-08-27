嘉義縣國民黨籍議員李國勝、無黨籍議員陳福成共同提案，建請嘉義縣政府考量財政狀況及縣民需求，發放2000元以上現金，縣議會27日臨時會藍、綠、無黨議員都支持，經大會審議通過，嘉義縣長翁章梁回應，嘉義縣市財政結構不同，嘉義縣負債151億多元，「真的毋通再增加負債」。

李國勝表示，疫情升溫3個多月未解除警戒，失業、放無薪假的人很多，對家庭困苦的人來說，現金2000元不無小補，「錢要花在刀口上」，這筆錢必須花下去，在非常時期就算省吃儉也要讓縣民有感。陳福成說，翁章梁上任後償還20多億，既有能力還債，就可以發現金，今年也可以先不要還債發現金，也是響應行政院長蘇貞昌說振興券是會長高、長胖的現金。

國民黨籍議員詹琬蓁批「若過去20年省一點，現在就可以發現金」，包括辦農業綜合園區、公共藝術等很多預算執行「連影子都沒看到」，錢花下去卻看不到效益，現在發放2000元是要紓困，等難關過了再努力還債。民進團總召羅士洋也認為「錢要花下去」，縣長這幾年既有能力償債，可以再借錢來發放沒有問題，因疫情百姓生活很困難，議員都有共識支持發放現金。

議員陳文忠肯定翁章梁務實；議員林緗亭則認為，再怎麼窮也不能一直喊窮，希望縣長認真思考創造利多環境，吸引民眾來消費，發現金部分再審慎評估。

翁章梁表示，嘉義市政府零負債，財政級別比縣高兩級，若再借錢來普發2000元，可能會排擠到建設，雖然他也希望可以發，但發下去縣政會有問題，且這幾年雖然還了20多億，但負債仍多，借錢再發2000元不太適當，目前縣府還在努力規畫相關的振興方案，透過各種管道去募得各項獎項，將振興方案成形，吸引民眾來嘉義縣消費。