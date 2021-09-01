依據國家語言發展法規定，明年國、高中將增設本土語文或手語課程，面對龐大的師資需求，市議員陳淑華1日質疑，教育局是否做好準備？本土語教學在小學實施所面臨的問題必須解決，否則未來在中學實施，仍然會碰到相同的瓶頸難以推展。陳淑華要求，除讓學校落實正常教學，市府應投入更多資源在本土語言的傳承及推廣上。

教育局長楊振昇強調，市府已做好萬全準備，配合中部17所大學開設相關課程，有好的師資才會有好的學生；學生若有修課的需求學校會去找老師！教育局全力推動師資沒有問題。

陳淑華指出，台中市的國、高中班級數總數超過五千班。明年本土語言就要納入中學必修，師資是否準備到位？教育局這兩年有辦理在職教師增能計畫，但在職教師兼課，因自身教務已繁重，超鐘點的情況屢見不鮮，很難有餘力投入本土語言教學。

陳淑華表示，過去就產生小學上本土語課時，部分老師無心教導，放放音樂搪塞敷衍，有的甚至直接拿來上其他學科，無法落實教學，致使不少學子學了六年卻還無法開口。

若是由通過語言認證考試、再經培訓合格之「本土語言教學支援工作人員」授課，過去鐘點費偏低、巡迴支援無交通津貼、僅工作時有納勞保等待遇不佳問題，是否有辦法改善？否則師資變動頻繁、教學內容難以落實勢必再重現。

陳淑華指出，教育局應該盤點出台中市所需本土語言師資需求，才能提出教師培育規劃。去年開始有大學開辦學士後學分班培育本土語言專門師資，但台中市目前只有小學部份、沒有辦理中學師資培育，應該儘速健全本土語言師資培訓體系。

陳淑華強調，本土語言教學長期受到忽視，以台中市設立本土語文教育資源中心共8校，教育局補助40萬、中小學辦理台灣母語日活動，每校更只補助4500元，市府應投入更多資源在本土語言的傳承及推廣。