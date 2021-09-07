高雄市長陳其邁表示，高雄市目前已有17家公共托嬰中心、11家社區公共托育家園，希望明年可達53處公共托育設施，期盼增加公托比例，能夠減輕家長負擔。（林雅惠攝）

高雄市美濃區第1家社區公共托育家園7日開幕，市長陳其邁出席揭牌表示，高雄市目前已有17家公共托嬰中心、11家社區公共托育家園，希望明年可達53處公共托育設施，期盼增加公托比例，能夠減輕家長負擔。

陳其邁並宣布自今年8月起調降公托中心托育比為1比4，減輕老師負擔、降低師生比，並調整公共托育服務收費由1萬3000元調降為9000元，帶頭示範優化公托服務品質及友善育兒家庭的幸福托育城市。

陳其邁表示，面對全台少子化危機，如何讓高雄市突破困境，翻轉低迷的生育率，是市府團隊重要的責任與任務，除率先調整公托機構托育比與收費創造良好托育環境外，並完整規劃友善親子育兒空間及托育，持續努力完備公共托育的拼圖板塊。

陳其邁說，後續將持續布建25處公共托育設施，目標至2022年達到53處，盼透過優良的服務及充沛資源，建立友善育兒家庭城市，讓青年看見高雄的美好，願意在高雄落地生根。

陳其邁盛讚美濃是台灣博士密度最高的地方，家長對孩童的照顧、幼兒教育及學校教育非常認真，0到12歲學童都可在歷史悠久的吉洋國小學習。

高雄市社會局表示，美濃公共托育家園委託社團法人高雄市婦幼與家庭教育協會辦理，該協會具豐富幼兒教育、教保工作經驗，讓家園擁有家的溫度及專業照顧，另教育局也同步於吉洋國小進行公立幼兒園增設工程，讓幼兒從出生至12歲可在舒適的校園環境中接受完整的照顧，讓吉洋國小成為美濃區首處實踐「幼托一條龍」政策的校園場域。