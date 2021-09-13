汐止大同路智興段公辦都更經新北市都市更新及爭議處理審議會第25次會議審議通過，預計打造2棟地上15層地下4層鋼筋混凝土造建築物，並於1、2樓設置老人活動(安養)設施，而沿大同路二段側規畫出超過4公尺舒適的人行步道，讓周邊的環境更加友善。

新北市都更處表示，全案由新北市財政局主導，面積4436平方公尺，現況多為2到5層樓建築物且有占用情形，市府透過都市更新方式，改善破舊窳陋的環境，活化並提升區域環境品質，藉以改善市民之生活，並能帶動鄰近周邊房屋更新。

都更處表示，更新後預計興建2棟地上15層地下4層鋼筋混凝土造建築物，並於1、2樓設置老人活動(安養)設施，而沿大同路二段側更規劃出超過4公尺舒適的人行步道，讓周邊的環境更加友善。

新北市都更處表示，公辦都更具有帶動當地發展的領頭羊任務，目前已完成6案公辦更新案的審議，接下來新北市將持續推動包括樹林、土城、永和、大陳等公辦都更案，希望透過各地的公辦都更案，讓新北市的城市翻轉升級。