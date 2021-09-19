經國國中打通校前分隔島設置機車道及行人穿越道，讓學生不用再繞行一大圈才能入校。（桃園市政府教育局提供／陳夢茹桃園傳真）

學校上下學尖峰時間常出現人車爭道的危險情況，桃園市教育局協助學校通盤檢視通學步道，現已會勘約30校。中興國中全校約1600名學生，學校正前方的狹小巷弄是學生上下學必經之路，提出欲設置通學步道；對此教育局回應，因巷道狹小無法設置步道，將改設交通寧靜區及限速30公里標誌。

教育局每年協助學校建置通學步道，與交通局等單位針對校園周遭交通危險區域加強改善。教育局表示，通學步道的建置包括設置綠鋪標線型人行道，為與車爭道險象環生的學生，爭取安全行的空間，校園周邊安寧也很重要，為減少交通吵雜聲也在學校周邊巷道設置交通寧靜區，規範行駛速度1小時不可超過30公里，若學校有客製化需求，市府也會規畫處理。

中興國中校長王朝鍵說，全校有約1600名學生，學校前方有條小巷弄，不少學生上、下學都會經過，因此提出欲建置通學步道。教育局回應，相關局處會勘後認為巷弄過於狹小，目前預計要在校門前文中路增設「當心行人」及「學校」標誌，並於文中二路設置交通寧靜區及限速30公里標誌。

教育局終身學習科長曹榕浚指出，先前已改善多所學校的通學環境，經國國中校前分隔島尚未打通前需行走數百公尺，需到天祥七街或南平路大路口穿越道路，民眾為求方便會直接跨越分隔島，學校、教育局及交通局配合下，打通分隔島設置機車道及行人穿越道，讓學生不用再繞行一大圈才能入校。八德國小學生上、下學時為避開路邊車輛會走入車道，也特別建置增設標線型人行道。

曹榕浚說，目前教育局已到約30校進行會勘，除了中興國中外，還有桃園國小將於民權路設置交通寧靜區及限速30公里標誌，並於民族路近校園側門處增設「慢」標字及「當心行人」標誌；建德國小將於校前延平路雙向設置「慢」標字及「學校」標誌，以提升校園周邊的道路交通安全。