與高中職學生升學密切相關的學習歷程檔案，因廠商疏失，導致全國118所高中職，學生於9月5日至9月20日上傳的檔案遺失，花蓮有2所「受災戶」，私立慈大附中校長李玲惠表示，平日叮嚀學生務必「備份」，如果必須重傳，已請老師全力協助認證，不能影響孩子權益；國立玉里高中查出上傳155筆資料中，發現有4筆資料毀損無法開啟，正設法補救。

慈大附中校長李玲惠受訪表示，「備份」電腦資料相當重要，因此老師平日都會提醒學生務必別忘記這步驟，就是防止檔案遺失，目前正清查受影響學生人數，已經請老師協助，如果無法補救，學習資料必須請授課老師重新簽證，協助學生檢視並重傳資料，不能影響學生權益。

慈中高二劉同學說，9月4日上傳資料時就覺得學習歷程網站「怪怪的」，會發現有時候會連不到網站，還好學校都有提醒，在上傳學習檔案時，都有進行備份，所以不用花費很多時間去重新製作一份。如果檔案遺失，對大學入學也是有很大的影響的，畢竟108課綱很注重學習歷程檔案。

截至下午，國立玉里高中逐一檢查，學生匯出109-2學習成果共155筆資料，發現有4筆資料可能毀損無法開啟，已經通知學生重新上傳，設法補救，並請師長協助重新認證，不會影響學生權益。