【愛傳媒黃珊珊專欄】在台灣的教育體制中，財經素養的專業課程相對其他學科的課程可以說是少之又少，一般而言，都要到了大學選科系時，才會有較為專業的財經學科。

不過，經濟合作暨發展組織（OCED）從2013年開始關注金融教育，更在2008年金融海嘯之後，將財經素養納入國際學生能力評估計劃（PISA）中，可見國際對於學生在財經方面知識的重視。

台北身為國際城市的一員，我們也必須讓更多同學逐步接觸「財經」、「金融」，將這樣的知識融入生活，包含消費習慣、金錢價值觀，甚至是職涯的選擇，都需要仰賴更妥善的財務規劃和投資理財的能力，所以我們就媒合業界的資源進入校園，配合12年國教高級中等教育階段學生學習歷程資料庫，讓台北市的高中生學習歷程選修課納入更多財經學群。

這項計畫也仰賴許多優質的人才，除了現職的業師以及專業的學者之外，我們找來非常多位已退休的專業人士加入講師的行列，在校園間和大家分享自己過去的實務經驗與歷程，未來我們也會思考讓更多專業人士在退休後加入，也能開創第二人生，持續在專業領域奉獻，並且更有意義。

110學年度第一學期共有15間公私立高中加入計畫，未來我們還會陸續在台北擴大參與的校數，不過，我們要做更多的是從台北開始，分享到全台灣各個角落，未來我們將善用酷課雲的網路平台，將財經素養課程數位化，逐步整合線上線下系統，讓外縣市的學生也能在線上學習，一起強化整體競爭力！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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