人稱「東元阿嬤」的林明穱5日離世，享嵩壽103歲。林明穱在40多年前就將股份與經營權交棒給下一代，即使已退休多年，她仍關心東元集團運作，不時會在股東會或周年慶祝大會亮相，被外界認為是東元的精神領袖，同時也是老東元人的象徵。

回顧林明穱傳奇一生，東元集團由偕林波士、林和引與錢水木、孫炳輝、黃土英、林長城等五大家族所創立，林明穱是林和引的妻子也是偕林波士的妹妹，陪伴著東元集團成長茁壯。而在第一代陸續過世或退休後，林明穱也將股份與經營權交給女兒林和惠與女婿黃茂雄。

儘管林明穱已經退出第一線多年，但股東會或東元周年慶祝大會仍不時會見到她的身影，2016年東元慶祝60周年慶，當時林明穱發表談話，「對於東元能慶祝60歲生日，很感動、高興，不知道該用什麼言語形容，希望以後大家可以與東元做朋友，繼續給東元支持。」

林明穱最近一次發表公開談話，則是今年3月東元爆發黃茂雄、黃育仁父子的經營權之爭，當時林明穱透過親筆信力挺孫子黃育仁，同時她也在聲明中呼籲黃茂雄放手交給年輕懂技術的下一代，接下來好好照顧她失智的女兒，對家庭負起責任，做好丈夫的角色。

林明穱是虔誠基督教徒，過去喜歡透過打桌球強健身心，但在多年前受傷後就沒有繼續打桌球，專注在傳福音，她曾說自己沒有特別的養生之道，信仰耶穌就是最棒的方式。

多年來，林明穱積極參與聽障宣教的服務工作，並在台北推動專為聽損者設立的教會，以口語和聽打為主、手語和唇語為輔的小組教會，她也是催生手語聖經辭典的重要推手。

林明穱離世代表第一代東元人的時代落幕。林明穱外孫黃育仁領軍的改革派在今年股東會董事改選上拿下3席，被認為挑戰父親成功，而以黃茂雄為首的公司派雖拿下過半的8席，但此次股東會後，東元正式入公司派、華新、寶佳，以及黃育仁陣營的改革派四方共治時代。

5日，黃茂雄宣布退出董事會，他透露是想輕鬆一點，且7月選出的新任董事會運作已相當順暢，在董事長邱純枝的領導之下非常放心，「十多年前我就已經將董事長的職務交棒給劉兆凱副會長，現在卸下董事一職，真的不是什麼大 事，不用浪費社會太多關注。」