「小燕子」趙薇今年8月底突然爆出疑似被封殺，不僅作品遭下架，微博超話也消失，當時外界傳聞疑與她和馬雲關係友好有關，但未獲證實。今(12日)大陸媒體報導趙薇又捲入官司，與富商老公黃有龍、巨人網絡集團董事長史玉柱被中國民生信託有限公司以合約糾紛為由告上法庭，下月8日將在北京開庭，趙薇是否親自出面將引發關注。

趙薇先前傳出被消失，但她隨後就在IG發文透露和父母人在北京，並非如外傳潛逃到法國酒莊，9月網上傳出她現身老家蕪湖的中國移動電信營業廳辦事情，事後還大方與工作人員合影，但照片畫質低，加上工作人員都沒戴口罩，引來外界質疑不是近期的照片。

趙薇和老公黃有龍因合約問題被告，下月開庭。（圖／翻攝自微博）

上月趙薇被眼尖網友發現到女導演李孟橋的微博悄悄寫下：「生日快樂」，並加上愛心和笑臉的表情符號，似乎想報平安證明沒事，但她晚了近半個月才送上祝福，引來許多猜測。近日她又點讚好友林心如的IG貼文，又讓趙薇目前的下落引發討論。

趙薇突然點讚林心如IG。（圖／翻攝自loveruby_official IG）

據《每日經濟新聞》報導，中國民生信託有限公司註冊資本額為70億人民幣，約304億台幣，近日以「保證合同糾紛」為由，提告了趙薇、黃有龍等人，媒體更發現，今年6月民生信託曾上訴趙薇及合寶文娛集團有限公司，使趙薇在合寶文娛4.15%的股權被凍結，涉資500萬人民幣，約2187萬台幣，而趙薇不只在旗下這一家被股權凍結，今年4月也在北京易聚創意科技有限公司、龍旭新（北京）商貿有限公司、蕪湖東潤發投資有限責任公司等多家公司被股權凍結。

趙薇和老公黃有龍被中國民生信託有限公司提告。（圖／取自新浪娛樂）

報導指出，趙薇在2015年時因股票投資精準，被封為女版巴菲特，但2017年她就因「空手套白狼」和老公雙雙被當地證監會開罰，且往後5年不得進入證券市場，同年起趙薇也不再創立新公司，如今又因合約問題挨告，11月8日將在北京市第四中級人民法院開庭，令外界對趙薇目前處境十分憂心。