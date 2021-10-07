法國今天宣布將讓駐澳洲大使返澳，讓兩國的外交風波暫告結束。數週前，澳洲片面撤銷與法國簽訂的650億美元潛艦合約，轉而與美、英共建核動力潛艦，法國憤而召回大使抗議。

法新社報導，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）向國會表示，這位駐澳洲大使現在將帶著「兩大目標」返回坎培拉。

勒德里安表示，在法澳協商補償辦法之際，大使提博（Jean-Pierre Thebault）將「定義我國與澳洲未來的關係」，並「堅定捍衛我國利益」。

澳洲政府對法國大使即將復位表示歡迎。澳洲外長潘恩（Marise Payne）透過聲明表示：「我們將與法國合作，推進兩國關係。我們體認到，在我們做出有關潛艦的決定後，這需要時間和持續交涉。大使的回歸是這個過程中樂見的一步。」

另一方面，法國和盟邦美國盼能修補雙方關係。法國外長勒德里安在與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會談後表示，法國想要在10月底前看見3個仍待磋商的議題取得具體結果。

美國、澳洲和英國組成新三方安全聯盟AUKUS，導致澳洲撤銷原訂向法國採購潛艦的合約，打擊法國印度－太平洋政策的基石。布林肯在巴黎會晤法國高層官員，欲和法國重修舊好。

勒德里安今天向法國國會議員表示，他已和布林肯舉行坦率實質的會談。

勒德里安在國會聽證會上表示：「這場危機很嚴重，並不會因為我們恢復對話就能解決，而且還將持續下去。要解除危機，坐而言不如起而行。」

布林肯離開巴黎前形容這幾場包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在內的會晤是「非常正面、極具成效」的談話。

勒德里安表示，美國總統拜登和馬克宏10月底將在羅馬召開的20國集團（G20）領袖峰會上碰面，法美兩國努力要在那時之前取得成果。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1101007