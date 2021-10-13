遭鄭麗文酸會第一個投降 蘇貞昌火大嗆「不會像妳這麼不要臉」爆激烈衝突！｜中時新聞網

國民黨立委鄭麗文昨（12）日質詢行政院長蘇貞昌，兩人因政府是否支持台灣比照澳洲，發展核動力潛艦一事展開激烈攻防，而蘇貞昌一句「不會像妳如此不要臉」，瞬間引爆戰火。對此，國民黨前立委孫大千直言，蘇貞昌罵人不要臉是年度笑話，並列舉蘇貞昌幾項爭議事件，表示「看看誰比較不要臉？」

鄭麗文昨質詢時質疑，我與大陸軍力相比嚴重失衡，未來怎可能打得過軍備競賽，蘇貞昌反譏「你要投降是不是？」鄭再問，政府的決心在哪裡？不是用嘴巴講；蘇回，政府努力在做。鄭又問，若連核動力潛艦都不敢爭取，捍衛台灣是說真的還假的？蘇則開嗆，「你下一個是不是要問，政府是否爭取航空母艦？」

鄭麗文表示，政府要展現捍衛的決心，並直言屆時蘇貞昌將第一位投降，蔡英文則是第二；蘇貞昌聽完後怒轟「不會像你如此不要臉」。此話一出，鄭麗文相當不滿，要蘇道歉，同時要求暫停質詢，並走向主席台。沒想到蘇再嘲諷「是要打架嗎？」

行政院長蘇貞昌（左二）12日在立法院答詢時，與國民黨立委鄭麗文（右），因潛艦發展政策吵了起來，蘇貞昌還動怒罵鄭麗文「不要臉」，鄭麗文不滿跑到備詢台前表達不滿。（陳信翰攝）

鄭麗文隨即走到備詢台指著蘇貞昌，要他不要「見笑轉生氣」，蘇則開轟「當時你還拜託我去幫你助選，要我拉著你的手喊凍蒜，真覺得深感丟臉」。眼見場面可能失控，會議主席、立法院副院長蔡其昌出面調停，才讓雙方怒火暫時停止。

對此，孫大千昨在臉書表示，蘇貞昌居然有資格罵別人不要臉？這真是本年度最大的笑話；而一個敢欺騙神明的政治人物、一個可以把3+11從破口說成是政績的行政院長、一個不願對800多條人命誠摯道歉的行政院長、一個在台鐵發生意外時躲起來不敢承擔政治責任的行政院長、一個傲慢囂張到膽敢在國會殿堂上羞辱立法委員的行政院長，大家評評理，看看誰比較不要臉？

事後鄭麗文也在臉書再次要求蘇貞昌道歉，並批蘇貞昌團隊上樑不正下樑歪，上從院長來立院「備詢」時跟立委吵架，下有只會避重就輕、只會像不斷播放的錄音帶，就是不回答問題的部會首長，這款政府到底要怎麼讓台灣人民信服？「完全執政不用這麼委屈，直接修憲阿！」「不要邊領中華民國薪水邊羞辱這個讓你當官的國家」。