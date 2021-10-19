已無法尋求連任的基隆市長林右昌，拋出合併升格議題，主張成立「北海市」或「大台北市」，引發討論。對此，前立委孫大千直批，繼新竹市長林智堅之後，林右昌再次讓台灣人民見識到，政客設計盤算自己政治出路的醜陋嘴臉。

林右昌主張「縣市平權」、刪除《地制法》直轄市人口門檻，認為應由中央主導基隆市、新竹市、嘉義市區域整併升格，並提出兩個版本，一是整併基隆與新北市北海岸、東北角7區，包括石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮、雙溪、平溪，成立「北海市」或「大基隆市」；另一版本是基隆、汐止、台北合併成立「大台北市」。

孫大千今（19）日在臉書提出質疑，林右昌明明擔任兩屆基隆市長，為什麼不在過去七年推動基隆市的合併方案，偏偏要等到自己坐滿兩任無處可去的時候，才忽然想到基隆市應該要合併升格呢？林右昌提出來的，不管是大台北市，或者是大基隆市的構想，真正目的是為了城市治理，還是為了自己的權力慾望？

若把基隆市和新北市東北角7區合併成為大基隆市，孫大千指出，林右昌當然可以順理成章再繼續參選市長，同時新北那7區的選民結構也有利於民進黨，林右昌自然穩操勝券。若把基隆市和台北市合併成為大台北市，更是如了林右昌多年的夢想，讓他得以順利角逐大台北市的市長。

「看懂了嗎？不管是哪一個方案，最後的贏家都是林右昌自己」。孫大千直言，難道推動縣市合併升格，已成為民進黨任期屆滿的地方首長死賴著不走的唯一方法嗎？