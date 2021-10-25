淡江大橋八里端預計於25日晚間10時正式通車，將有效疏散台北港車流（戴上容攝）

淡江大橋第二標工程、八里端主線25日上午舉行通車典禮，行政院長蘇貞昌、侯友宜等人出席典禮，蘇貞昌表示，淡江大橋八里端預計於25日晚間10時正式通車，將有效疏散台北港車流，淡江大橋整體工程預計2024年9月可完工，將串聯起淡水河左、右兩岸，增加地方發展。

公路總局25日舉行「淡江大橋第二標工程、八里端主線」通車典禮，行政院長蘇貞昌、秘書長李孟諺、交通部長王國材、新北市長侯友宜等人到場參加典禮，眾人共同剪綵合影。

公路總局簡報指出，淡江大橋由交通部、內政部營建署及新北市政府共同參建，計畫總經費共211.94億元，其中新北市政府配合負擔79.51億元；淡江大橋計畫路線南起八里區台北港聯外道路，北迄淡水區沙崙路，全長約6公里，共區分3個標案執行。

簡報表示，第1標台北港臨港大道段工程已於2016年11月完工；第2標淡水端隧道段工程於今年7月通車及八里端引橋至八里連絡道於25日完工通車；第3標主橋段工程則預計2024年底通車。

淡江大橋八里端25日晚間10時通車後，可藉由主線與台64線銜接八里二交流道到達八里左岸及新北市立十三行博物館等觀光景點，改善台64線與台61線平面路口壅塞，有效分散台北港區車流外，並可帶動地區觀光產業發展。

蘇貞昌表示，淡江大橋40年還無法完工，遇上很多困難，他向時任行政院長的副總統賴清德建議後，淡江大橋總算核定，目前主橋段57支基樁已完成46支，另外也感謝政委吳澤成將台北港填海造陸，使用面積大為增加，也感謝新北市府配合辦理。

侯友宜說，近年淡水、八里及北海岸地區蓬勃發展，包括淡海新市鎮與台北港特定區的開發，交通需求已逐年成長，台2線竹圍段及關渡大橋亦有常態性交通壅塞問題亟待解決，未來淡江大橋完工通車後，淡水至八里間路程可縮短約15公里，尖峰時段可節省約25分鐘，改善台2線交通、分擔關渡大橋車流，提供更便捷的聯外交通。