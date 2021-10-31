很明顯的，四大公投真的把民進黨搞怕了，啟動全台百場「四個不同意，台灣更有力」公投說明會，將四大公投定調為政黨惡鬥，說國民黨為了奪權而與中國聯合打壓政府。民進黨上下聚焦在「抗中保台」四個字。

昨天舉辦的首場說明會，由總統、行政院長、桃園市長輪番上陣宣講。蘇貞昌一上台就火力全開表示國民黨就是要亂台灣、要搶奪政權、把蔡英文打到跛腳。蘇貞昌說，若讓四個公投通過，國民黨的目的就達到了，我們要一起｢抗中保台」，大家站出來，人人返鄉投票；而總統也直指，不要讓國家的未來被政黨利益綁架，也不要讓國家的重大政策被政治惡鬥犧牲。

｢抗中保台｣比前年大選時施放的｢芒果乾｣更為犀利，四大公投中的｢珍愛藻礁｣和「重啟核四」明明是民間發起，國民黨提出的只有「反萊豬進口」、「公投綁大選」，且反的是｢萊豬｣，民進黨非要把它扭曲成｢美豬｣，要｢抗中｣。老共有逼妳禁美豬嗎？老共有搞到妳缺電嗎？老共跟這四項議題哪一項有關係？瞪大眼說瞎話，沒見過哪一個政府如此帶頭散布假訊息的？

偏偏這個時刻邀請CNN專訪，還故意散布美軍協訓的訊息，製造兩岸緊張，以加強｢抗中保台｣的力道，用心之深實屬罕見。

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